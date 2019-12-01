Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 17:57:14

Zinapécuaro, Mich., a 25 de noviembre de 2025.— Elementos de seguridad aseguraron tres fusiles, dos de ellos con lanzagranadas, durante un operativo de vigilancia en la localidad de San José Carpintero. En el mismo sitio localizaron tres granadas de 40 milímetros y 12 cargadores.

El hallazgo se produjo durante patrullajes en vehículos y recorridos a pie por la comunidad. Entre las armas aseguradas había dos fusiles tipo AK-47 y un rifle tipo AR-15. Uno de los AK-47 y el AR-15 estaban equipados con lanzagranadas de 40 milímetros.

Los agentes también recogieron nueve cargadores para AK-47 y tres para AR-15. Las armas, los cargadores y las granadas quedaron a disposición de la autoridad competente para dar seguimiento a las investigaciones.

El operativo no dejó personas detenidas.