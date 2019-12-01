Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2026.- Desde Michoacán, donde el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, empoderó y armó a delincuentes bajo la bandera de autodefensas, el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encarcelarlo.

“Miguel Ángel Osorio Chong, el padrino del Cártel Jalisco Nueva Generación, él fue el que lo empoderó, él fue el que lo hizo el cártel más poderoso del país. Me gustaría que Omar García Harfuch metiera a la cárcel a Osorio Chong y a Alfredo Castillo”, denunció.

Recordó que, el exfuncionario junto al ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, son los responsables de la violencia que prevalece en la entidad y de delitos de lesa humanidad.

“No olvides, Miguel Ángel Osorio Chong que aquí tienes un pendiente, que dejaste muchos muertos, a través de tu empleado, el virrey Alfredo Castillo, armaste a los grupos de supuestos autodefensas que hoy son los verdugos del pueblo con armas que tú les diste, están asesinando y secuestrando personas, y ahora, ya no son suficientes las armas, ya utilizan drones para aventar bombas y minas explosivas para sembrar el terror”, dijo.

Insistió en que la “herencia maldita” de Osorio Chong debería ser investigada y llevada a los tribunales, porque, a través de Castillo Cervantes, también se enriquecieron de forma ilegal con el producto de huertas despojadas en la Tierra Caliente y con el presunto tráfico de minerales y maderas preciosas de la sierra-costa michoacana.

“Vino a Michoacán a enriquecerse, se quedó con las huertas de todos los malandros y se hizo rico cortando la fruta, los aguacates, durante muchos años. Todos los minerales que, supuestamente, estaban asegurados porque los propietarios tenían irregularidades, ese empleado del chino, virrey Castillo se lo llevó ilegalmente, no pagó aranceles, sin ningún tipo de autorización, lo embarcaron en buques completos y se lo llevaron a China”, afirmó.

Memo Valencia lamentó también que estos dos personajes hayan venido a Michoacán a hacerle mucho daño al PRI, a buenos priistas y a pactar con delincuentes que ahora son investigados y buscados por el gobierno de Estados Unidos.

“Vino a tratar con la punta del zapato a personas que fuimos víctimas de la delincuencia y vino a pactar con delincuentes, vino a arreglarse con ellos y son delincuentes, casualmente, que ahora son buscados por el gobierno de Estados Unidos, que tienen una recompensa en millones de dólares por el gobierno de Estados Unidos”, finalizó.

Acompañaron, la secretaria general del PRI, Rocío Luquín Valdés; la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Yadira Guerrero; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; de Vinculación con la Sociedad, Nadya Abarca; los dirigentes del ONMPRI, Edna Martínez Nambo; de la CNOP, Yanitzi Palomo; y de la Fundación Colosio Michoacán, Evelio Segura.