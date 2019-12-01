Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 19:18:26

Jacona, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- La tarde de este miércoles, cerca del monumento a "La Fresa", fueron localizadas tres bolsas de color negro que contenían los restos de un hombre desconocido.

Fue minutos antes de las 13:30 horas cuando automovilistas que circulaban por el Libramiento Sur reportaron a los números de emergencias que, a unos metros de llegar al entronque con la carretera Jacona-Jiquilpan, se encontraban unos bultos sospechosos.

De inmediato se movilizaron elementos de las diversas corporaciones policiacas, quienes al revisar las bolsas se percataron de que contenían restos humanos, por lo que acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado.

Peritos especializados y policías ministeriales llegaron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes; asimismo, solo se pudo conocer que la víctima es un hombre de aproximadamente 30 años de edad.

Los restos fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y en espera de que sea identificado.