Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 20:10:47

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2026.- Una persona muerta y otra más herida fue el saldo que dejó el choque de dos vehículos registrado en el bajo puente de La Soledad en la salida a Salamanca de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se había registrado el choque de dos vehículos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de confirmar la muerte de otra más.

Con base en lo anterior personal de la Fiscalía General del Estado dio fe de los hechos.