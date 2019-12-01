Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 21:00:15

*Integrantes del Gastronómico Vasco de Quiroga A.C. emprenden acciones legales tras ser retirados de sus espacios de venta, pese a que aseguran haber pagado los permisos correspondientes al Ayuntamiento que encabeza Julio Arreola.

Pátzcuaro, Mich., a 25 de noviembre de 2026.– El conflicto entre comerciantes gastronómicos y la administración municipal de Julio Alberto Arreola Vázquez ha escalado al terreno legal, luego de que integrantes del Gastronómico Vasco de Quiroga A.C. anunciaran la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), derivada del desalojo ocurrido en vísperas de las festividades de Noche de Muertos.

En un pronunciamiento ante medios de comunicación, los afectados señalaron que fueron retirados de sus espacios de trabajo durante un operativo nocturno, a pesar de haber cumplido, según sostienen, con los pagos exigidos por las autoridades municipales para ejercer su actividad comercial.

Los integrantes de la asociación también cuestionaron la falta de atención del presidente municipal y señalaron que la decisión de acudir ante las instancias ministeriales responde a la ausencia de una solución a sus inconformidades.

El origen del conflicto

La controversia se remonta a finales de octubre, cuando locatarios del Nuevo Mercado Municipal exigieron condiciones equitativas de competencia frente a los vendedores de alimentos instalados en la plaza Vasco de Quiroga.

Las inconformidades derivaron en manifestaciones, bloqueos viales y la colocación de mesas en la plaza Gertrudis Bocanegra como medida de presión hacia el gobierno municipal.

El 29 de octubre se reportó el retiro de 17 establecimientos gastronómicos de la Plaza Grande, bajo el argumento de su traslado al nuevo mercado. Sin embargo, los comerciantes afectados rechazaron que existiera una reubicación efectiva y denunciaron la participación de elementos antimotines durante el operativo.

Recibos municipales, en el centro de la controversia

Uno de los principales elementos del reclamo es la existencia de comprobantes de pago expedidos por la propia administración municipal.

En aquel momento, los inconformes exhibieron un recibo fechado el 20 de octubre de 2026, por un importe superior a los mil 800 pesos, correspondiente a derechos de ocupación de la vía pública durante las celebraciones de Noche de Muertos.

El retiro de los puestos ocurrió precisamente cuando las familias dedicadas a la venta de alimentos esperaban beneficiarse de una de las temporadas de mayor actividad turística y económica de Pátzcuaro.

Incluso, el pasado 3 de noviembre, el propio alcalde informó que el municipio había alcanzado una ocupación hotelera cercana al 100 por ciento durante las festividades.

Un problema que arrastra años

Las disputas por la distribución de espacios comerciales en el Centro Histórico de Pátzcuaro no son recientes.

Desde julio de 2023, la administración de Julio Arreola enfrentaba inconformidades relacionadas con el reordenamiento de vendedores y la ocupación de las plazas públicas, en el contexto de la construcción del nuevo mercado municipal.

En marzo de 2026, el presidente municipal sostuvo reuniones con locatarios y refrendó públicamente su compromiso de mantener el diálogo y mejorar las condiciones para el desarrollo de sus actividades económicas.

Ahora, el conflicto llega a instancias ministeriales

Con la denuncia anunciada por los integrantes del Gastronómico Vasco de Quiroga A.C., la disputa deja de limitarse a las manifestaciones públicas y abre una nueva etapa en la que podrían examinarse las decisiones administrativas relacionadas con el cobro de permisos, el retiro de los establecimientos y la intervención policial.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento del Ayuntamiento de Pátzcuaro específicamente relacionado con la denuncia anunciada por la organización, ni se conocen los delitos que podrían haberse señalado ante la Fiscalía.

Mientras los afectados buscan una respuesta por la vía legal, queda pendiente esclarecer por qué fueron retirados de los espacios por los que aseguran haber pagado y si existieron irregularidades en el procedimiento.