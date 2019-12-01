Ejército Mexicano desmantela laboratorio clandestino en Turicato, Michoacán, con más de 14 toneladas de químicos

Ejército Mexicano desmantela laboratorio clandestino en Turicato, Michoacán, con más de 14 toneladas de químicos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 19:53:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Turicato, Mich., a 14 de agosto de 2025.— En una operación conjunta contra la delincuencia organizada, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino destinado a la producción de drogas sintéticas en el municipio de Turicato, Michoacán.

Durante el operativo, el personal militar aseguró 2 mil litros y 13 mil 975 kilos de sustancias químicas presuntamente utilizadas para la elaboración de metanfetamina. En el sitio también fueron hallados seis reactores y seis condensadores industriales, herramientas clave en el proceso de fabricación de este tipo de estupefacientes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el inmueble era operado por presuntos integrantes de grupos criminales que mantenían actividades de producción a gran escala. Todo el material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La Sedena reiteró que continuará desplegando acciones estratégicas en la región para frenar la producción y distribución de drogas sintéticas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Catean supuesta propiedad de Hernán Bermúdez en Tabasco
Vuelca tráiler en la cuota Querétaro - Celaya
Ejército Mexicano desmantela laboratorio clandestino en Turicato, Michoacán, con más de 14 toneladas de químicos
En dos ataques armados distintos, dejan una persona sin vida y una lesionada en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
EEUU derriba el mito de las autodefensas en Michoacán: Trump ofrece 26 mdd por cinco exlíderes convertidos en capos internacionales
Caen 3 presuntos miembros de célula criminal vinculada a grupo delictivo de Michoacán; operaban en Iztapalapa
Trump va por cabezas del crimen en Michoacán: Ofrece EEUU 26 millones de dólares por los 5 mayores capos de la entidad
54 menores de edad fueron asesinados durante el Ciclo Escolar 2024-2025 en Michoacán: Erik Avilés
Comentarios