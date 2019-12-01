Ejército Mexicano desmantela laboratorio clandestino en Turicato, Michoacán, con más de 14 toneladas de químicos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 19:53:03

Turicato, Mich., a 14 de agosto de 2025.— En una operación conjunta contra la delincuencia organizada, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino destinado a la producción de drogas sintéticas en el municipio de Turicato, Michoacán.

Durante el operativo, el personal militar aseguró 2 mil litros y 13 mil 975 kilos de sustancias químicas presuntamente utilizadas para la elaboración de metanfetamina. En el sitio también fueron hallados seis reactores y seis condensadores industriales, herramientas clave en el proceso de fabricación de este tipo de estupefacientes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el inmueble era operado por presuntos integrantes de grupos criminales que mantenían actividades de producción a gran escala. Todo el material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La Sedena reiteró que continuará desplegando acciones estratégicas en la región para frenar la producción y distribución de drogas sintéticas, al tiempo que reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población.