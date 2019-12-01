Ejército abate a cuatro criminales en enfrentamientos en Sinaloa; hay dos más detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 09:48:12

Escuinapa, Sinaloa, a 15 de octubre 2025.- Personal de Seguridad federal abatió a cuatro criminales en varios enfrentamientos en el estado de Sinaloa; además, dos civiles armados más resultaron detenidos.

De igual forma, se dio a conocer que los uniformados aseguraron armas automáticas, cargadores, cartuchos útiles y equipos tácticos.

Según información oficial, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron atacados con armas automáticas en el poblado de Loma Grande, en el municipio de Escuinapa, por lo que respondieron a la agresión y dieron de baja a tres sujetos armados.

Tras la refriega, el personal militar aseguró cinco fusiles automáticos, 41 cargadores abastecidos, cartuchos útiles y equipo táctico

Por otra parte, en el poblado Ensenada, del municipio de Elota, los agentes castrenses fueron blanco de un ataque armado.

Al repeler la agresión abatieron a un miembro del crimen organizado y después decomisaron cinco rifles automáticos, 26 cargadores, 250 cartuchos útiles y dos chalecos porta placas.

Cerca del poblado de la Platanera, en el municipio de Culiacán, elementos del Ejército retuvieron a dos jóvenes para una revisión de rutina, a estos se les encontró cartuchos útiles para calibre 7.62X 39 mm, además un control electrónico, presuntamente que pertenece a un vehículo con reporte de robo.