Blindaje Morelia: Refuerza Guardia Civil labores operativas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 11:42:10
Morelia, Michoacán, 15 de octubre del 2025.- Con acciones por tierra y aire agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), reforzaron las tareas operativas del esquema preventivo Blindaje Morelia a fin de combatir la comisión del homicidio doloso y otros delitos de alto impacto.

Sobre el particular se informó que bajo la instrucción del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, en conjunto con mandos del Ejército Mexicano en la región, supervisa el desarrollo de las labores que efectúa la Guardia Civil y el personal castrense para salvaguardar a la ciudadanía.

Con la presencia policial y militar en tierra, sumado a los recorridos que efectúan por aire y el monitoreo de las cámaras y arcos del C5 Michoacán, la capital del estado cuenta con operativo de seguridad integral que garantiza el bienestar de la ciudadanía.

