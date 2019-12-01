Ejecutan a una mujer en Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 11:03:19

Tarímbaro, Michoacán, a 4 de septiembre 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, una mujer fue asesinada a balazos en el interior de una “cachimba”, ubicada en la autopista Morelia-Salamanca en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido negocio ubicado en las inmediaciones de San José de la Trinidad, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una mujer sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer la cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.