Ejecutan a dos individuos en Chilchota, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 18:16:53

Chilchota, Michoacán, a 1 de enero 2026.- Lis cuerpos de dos personas que fueron asesinados a balazos se localizaron en la comunidad de Nogales en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, estaban tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos personas los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.