Ejecutan a dos individuos en Chilchota, Michoacán

Ejecutan a dos individuos en Chilchota, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 18:16:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chilchota, Michoacán, a 1 de enero 2026.- Lis cuerpos de dos personas que fueron asesinados a balazos se localizaron en la comunidad de Nogales en esta demarcación.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, estaban tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos personas los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae trailero que viajaba con 400 kilos de estupefaciente ocultos entre filetes congelados, en Sonora: Le dictan prisión preventiva
En Tangancícuaro, Michoacán, muere niño tras explotarle pirotecnia que guardaba en su pantalón
Aseguran arsenal, rifles de alto poder y autos blindados en Culiacán, Sinaloa
Ejecutan a dos individuos en Chilchota, Michoacán
Más información de la categoria
Aseguran arsenal, rifles de alto poder y autos blindados en Culiacán, Sinaloa
Mil 900 disparos y 30 personas para matar a un hombre: uno de los mayores ataques en la historia de Guadalajara y peligrosa postal de México 
Ultiman a tiros a trabajador de la construcción en Jacona, Michoacán 
En 2025 la FGE Michoacán aseguró más de 137 mil dosis de narcóticos, y detuvo a 242 personas 
Comentarios