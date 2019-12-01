Ejecutan 10 cateos y aseguran 52 máquinas tragamonedas en Zamora y Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 12:48:54

Zamora, Michoacán, a 12 de enero 2026.- Como resultado a diversas acciones operativas implementadas para combatir actividades ilícitas, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada y la Secretaría de Marina (SEMAR), ejecutó 10 órdenes de cateo en los municipios de Zamora y Jacona, logrando el aseguramiento de 52 máquinas tragamonedas.

Sobre el particular se informó que fue derivado de trabajos de investigación lo que permitió obtener datos de prueba suficientes, mismos que fueron presentados ante un Juez de Control, quien otorgó las respectivas órdenes de cateo.

Durante los operativos, realizados en la colonia Jardines de Catedral —tanto en el Mercado Hidalgo como en diversos negocios ubicados en sus alrededores—, así como en las colonias Generalísimo Morelos, Palo Alto y Arboledas, todas en el municipio de Zamora, y en el Mercado Municipal de Jacona, el personal actuante localizó y aseguró un total de 52 máquinas tragamonedas.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones correspondientes.