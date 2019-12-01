Dos operadores de un autobús de pasajeros fueron detenidos por transportar sustancias ilícitas en Durango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 21:40:33

Gómez Palacio, Durango, a 15 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) de Durango, informó que dos masculinos, quienes viajaban a bordo de un autobús de pasajeros, fueron detenidos, tras darse cuenta de que transportaban droga.

Una denuncia ante la dependencia, fue la que alertó a las autoridades, motivo por el cual la Policía Federal Ministerial (PFM), se trasladó hasta la carretera Gómez Palacio-Jiménez, donde fue ubicada la unidad y detenida para realizar la respectiva revisión, ante eso, ambos operadores accedieron sin poner resistencia.

Tras la requisa, lo elementos indicaron que los dos operadores, identificados como Carlos “M” y Miguel “D”, transportaban siete bolsas de plástico las cuales contenían siete kilos 174 gramos de metanfetamina, siendo así puestos a disposición de la Fiscalía General.

La FGR informó que se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de los imputados, en la cual, ambos fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva oficiosa, además, el juez otorgó un plazo de dos meses para el cierre de esta investigación complementaria.