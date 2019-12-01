Dos operadores de un autobús de pasajeros fueron detenidos por transportar sustancias ilícitas en Durango

Dos operadores de un autobús de pasajeros fueron detenidos por transportar sustancias ilícitas en Durango
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 21:40:33
Gómez Palacio, Durango, a 15 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) de Durango, informó que dos masculinos, quienes viajaban a bordo de un autobús de pasajeros, fueron detenidos, tras darse cuenta de que transportaban droga.

Una denuncia ante la dependencia, fue la que alertó a las autoridades, motivo por el cual la Policía Federal Ministerial (PFM), se trasladó hasta la carretera Gómez Palacio-Jiménez, donde fue ubicada la unidad y detenida para realizar la respectiva revisión, ante eso, ambos operadores accedieron sin poner resistencia. 

Tras la requisa, lo elementos indicaron que los dos operadores, identificados como Carlos “M” y Miguel “D”, transportaban siete bolsas de plástico las cuales contenían siete kilos 174 gramos de metanfetamina, siendo así puestos a disposición de la Fiscalía General.

La FGR informó que se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de los imputados, en la cual, ambos fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva oficiosa, además, el juez otorgó un plazo de dos meses para el cierre de esta investigación complementaria.

