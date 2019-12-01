Dos muertos y un herido grave deja choque y volcadura en San Juan del Río, Querétaro 

Dos muertos y un herido grave deja choque y volcadura en San Juan del Río, Querétaro 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 08:23:51
San Juan del Río, Querétaro, 14 de diciembre del 2025.- La madrugada de este domingo, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la carretera 120, del municipio de San Jua del Río, en donde se registró un brutal choque con volcadura, que cobró la vida de dos personas.

Fue a la altura del puente del Centro Expositor, en dirección al municipio de Tequisquiapan, en donde se registró el accidente, ocasionado por el presunto exceso de velocidad en el que circulaba al menos uno de los involucrados.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron los rescatistas, quienes al llegar, confirmaron la muerte de dos personas.

Posteriormente rescataron de entre los fierros retorcidos a un menor de edad, quien tras ser estabilizado, lo trasladaron al hospital, en donde se reporta grave.

La vialidad fue cerrada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento y abanderar la zona, mientras servicios periciales acudían a realizar el levantamiento de los cuerpos.

