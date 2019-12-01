Dos motociclistas mueren en distintos accidentes viales en la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 09:00:12

Ciudad de México, 4 de enero del 2025.- Dos hombres que se desplazaban en motocicleta perdieron la vida en hechos distintos ocurridos en las alcaldías Álvaro Obregón e Iztapalapa, en la Ciudad de México, informaron autoridades capitalinas.

El primer caso se registró en la alcaldía Álvaro Obregón, donde un joven de 22 años murió tras impactarse contra un camión que transportaba cerveza.

El accidente ocurrió en la avenida Santa Lucía, esquina con Puerto Tacala, en la colonia Piloto Adolfo López Mateos.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima viajaba a bordo de una motocicleta sin placas cuando perdió el control y se estrelló contra la unidad de carga.

Paramédicos que arribaron al lugar certificaron el fallecimiento del motociclista, mientras que policías detuvieron al conductor del camión para deslindar responsabilidades.

Será la autoridad competente la que determine las causas exactas del percance.

Un segundo accidente, de mayor impacto, se registró en la alcaldía Iztapalapa, donde un motociclista de entre 30 y 40 años de edad murió tras ser atropellado y arrastrado aproximadamente dos kilómetros.

El incidente ocurrió en Periférico Oriente Canal de Garay y Eje 6 Sur Luis Méndez, en la unidad habitacional Vicente Guerrero.

La víctima, que conducía una motocicleta con placas 8572R4, fue embestida por un automóvil Honda City color azul, con placas E85BPC.

Según los reportes, el conductor presuntamente responsable no se detuvo tras el impacto y continuó su marcha con el cuerpo del motociclista atorado en la carrocería del vehículo.

El cadáver fue arrastrado hasta el cruce de las calles Francisco Mujica y Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, donde un tope provocó que el cuerpo se desprendiera del automóvil. El hecho fue videograbado y difundido en redes sociales, generando indignación entre usuarios.

Hasta el momento, el presunto responsable no ha sido detenido. En ambos casos, las autoridades señalaron que serán las instancias correspondientes las encargadas de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.