Dos menores sin vida y arsenal asegurado, el saldo tras operativo en Pénjamo, Guanajuato

Dos menores sin vida y arsenal asegurado, el saldo tras operativo en Pénjamo, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 22:46:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pénjamo, Guanajuato, a 27 de agosto de 2025.– El saldo de un fuerte operativo realizado en este municipio fue el aseguramiento de un inmueble utilizado por un grupo delictivo originario de Jalisco, además de un arsenal y el hallazgo de dos menores de edad reportados como desaparecidos, quienes lamentablemente perdieron la vida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz, en el sitio se incautaron armas largas y cortas, más de 570 cartuchos útiles, cargadores, hachas, equipo táctico, una motosierra y un vehículo, lo que evidenció las actividades criminales que ahí se desarrollaban.

Durante la intervención, las autoridades localizaron a los dos menores que contaban con reporte de Alerta Amber. Pese a que recibieron atención médica inmediata, se confirmó que no lograron sobrevivir.

La dependencia estatal subrayó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para desmantelar células delictivas y proteger a la población más vulnerable, con un enfoque de seguridad integral.

El operativo en Pénjamo refuerza la estrategia de seguridad implementada en Guanajuato, que mantiene coordinación con instancias federales y municipales para contener la presencia de grupos delictivos en la región.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mecánico resulta herido en ataque armado en la colonia Manantiales de Morelia, Michoacán 
Recuperan en Tzintzuntzan, Michoacán, camioneta robada de empresa alimenticia; delincuentes huyeron con la carga
Refuerzan seguridad en Uruapan, Michoacán, tras captura de presunto líder criminal “El Rino”
Detienen a sujeto que abusó sexualmente de su abuela y después la mató a golpes en Veracruz
Más información de la categoria
Refuerzan seguridad en Uruapan, Michoacán, tras captura de presunto líder criminal “El Rino”
Trasladan a Morelia a “El Rino”, líder del crimen en Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, Michoacán 
Hallan cuatro cuerpos en Huaniqueo durante búsqueda vinculada a desaparecidos de Morelia, Michoacán: Peligroso grupo ya emboscó a autoridades
Al interior de una vivienda acribillan a 2 hombres en Apaseo El Alto, Guanajuato
Comentarios