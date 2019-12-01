Dos menores sin vida y arsenal asegurado, el saldo tras operativo en Pénjamo, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 22:46:59

Pénjamo, Guanajuato, a 27 de agosto de 2025.– El saldo de un fuerte operativo realizado en este municipio fue el aseguramiento de un inmueble utilizado por un grupo delictivo originario de Jalisco, además de un arsenal y el hallazgo de dos menores de edad reportados como desaparecidos, quienes lamentablemente perdieron la vida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz, en el sitio se incautaron armas largas y cortas, más de 570 cartuchos útiles, cargadores, hachas, equipo táctico, una motosierra y un vehículo, lo que evidenció las actividades criminales que ahí se desarrollaban.

Durante la intervención, las autoridades localizaron a los dos menores que contaban con reporte de Alerta Amber. Pese a que recibieron atención médica inmediata, se confirmó que no lograron sobrevivir.

La dependencia estatal subrayó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para desmantelar células delictivas y proteger a la población más vulnerable, con un enfoque de seguridad integral.

El operativo en Pénjamo refuerza la estrategia de seguridad implementada en Guanajuato, que mantiene coordinación con instancias federales y municipales para contener la presencia de grupos delictivos en la región.