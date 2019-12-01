Dos menores de edad resultan lesionados al caer con un razer en un barranco de más de 100 metros de altura en Montemorelos, Nuevo León

Montemorelos, Nuevo León, a 1 de marzo de 2026.- Mientras conducían un automóvil tipo razer, un par de menores de 17 años de edad, cayeron en un barranco de más de 100 metros de altura, por lo que terminaron lesionados en Montemorelos, Nuevo León.

De acuerdo a información de Protección Civil de Nuevo León, el incidente ocurrió la noche del sábado 28 de febrero, en el Camino a la Trinidad y Camino a la Hacienda, en la región de Paraje de Piedra.

“Por el tipo de donde quedaron, abajo del arroyo de un cañón, las maniobras para rescatarlos vía terrestre, iban a ser muy difíciles, de muchas horas, se optó por utilizar el helicóptero de Protección Civil del Estado con una maniobra muy conocida como la ‘Línea larga’. Van estables”, expresó Erik Cavazos, director de la dependencia estatal.

Asimismo, las autoridades conformaron que se trató de una fémina, quien fue llevado al Hospital Zambrano, mientras que el masculino, quien presentaba lesiones tipo policontundido con neumotórax, fue trasladado al Hospital Muguerza Obispado.



Durante la operación de rescate, que se extendió toda la mañana de este domingo, también arribaron personal de Protección Civil de Allende y Montemorelos, integrantes del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), personal especializado en manejo de Helicóptero Kilo de Protección Civil Estatal, así como ejidatarios y voluntarios del club de racers.

