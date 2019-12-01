Dos incidentes por descargas eléctricas, dejan un hombre fallecido y otro lesionado en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 21:40:47
Monterrey/Apodaca, Nuevo León, a 20 de enero de 2026.- Dos incidentes por descargas eléctricas registrados este martes en los municipios de Monterrey y Apodaca dejaron como saldo una persona lesionada y otra sin vida, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio en ambas localidades de Nuevo León.

De acuerdo con Protección Civil del Estado, los hechos ocurrieron cuando las víctimas se encontraban en zonas elevadas de sus respectivos domicilios. En el caso de Monterrey, se precisó que el afectado realizaba labores de albañilería, mientras que en el evento ocurrido en Apodaca aún no se han determinado con exactitud las causas del accidente.

El primer reporte se recibió a las 13:32 horas de este martes 20 de enero, en un domicilio ubicado sobre la calle Prensa número 213, en la colonia Periodistas de México, en Monterrey. Al lugar acudieron rescatistas tras recibir el aviso de una persona que había sufrido una descarga eléctrica mientras se encontraba en la terraza de la vivienda.

Al llegar, los cuerpos de emergencia localizaron a un hombre de 38 años con quemaduras de segundo grado en cerca del 30 por ciento de su cuerpo. Los primeros datos indican que el afectado se encontraba trabajando en la tercera planta del inmueble cuando tuvo contacto accidental con una línea de alta tensión. Debido a la severidad de las lesiones, fue trasladado por personal de la Cruz Roja al Hospital Universitario, una vez que se eliminaron los riesgos en la zona.

El segundo hecho se registró alrededor de las 14:53 horas, en una vivienda situada en la calle Laderas número 441, en la colonia Valle de las Palmas 5, en el municipio de Apodaca. Protección Civil estatal informó que atendieron el reporte de una persona que sufrió una descarga eléctrica en la parte alta del domicilio.

A la llegada de los cuerpos de auxilio y elementos de seguridad, se confirmó que la persona ya no presentaba signos vitales, por lo que el área fue acordonada y se notificó a las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

