Dos hombres terminan lesionados durante discusión en la comunidad de Rincón de Tamayo en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 23:00:44

Celaya, Guanajuato, a 14 de septiembre de 2025.- Dos hombres que se encontraban conviviendo en la comunidad de Rincón de Tamayo resultaron lesionados tras una discusión que terminó en tragedia.

Fue la noche de este domingo en un camino de terracería cerca del Lienzo Charro que reportaron disparos de arma de fuego.

Elementos municipales y Guardia Nacional así como socorristas se desplazaron en la carretera Tamayo-Canoas donde localizaron a los dos masculinos dentro de una camioneta, quienes según versiones convivían, sin embargo comenzaron a discutir y salieron a relucir armas de fuego, terminando lesionados.

Al sitio se concentraron Agentes de Investigación Criminal y Peritos, quienes determinaran que derivó a los hechos en base a la investigación.