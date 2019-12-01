Dos automóviles y 3 motos escoltaron al coche explosivo previo a ataque en Coahuayana, Michoacán

Dos automóviles y 3 motos escoltaron al coche explosivo previo a ataque en Coahuayana, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 08:39:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Coahuayana, Michoacán, a 9 de diciembre 2025.- El coche explosivo con el que atacaron la Comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, el pasado 6 de diciembre fue escoltado por sujetos que viajaban en dos vehículos más, y en tres motocicletas.

Lo anterior de acuerdo con videos obtenidos por el medio EL UNIVERSAL, en los que se pueden observar las horas previas al ataque que dejó un saldo de al menos seis personas muertas y seis más lesionadas.

Según fuentes de seguridad, la camioneta negra, que posteriormente sería utilizada como coche bomba, y un automóvil sedan blanco se detuvieron alrededor de las 07:30 en el puente de Coahuayana, en la carretera costera 200, Lázaro Cárdenas- Manzanillo, en los límites entre Michoacán y Colima.

Posteriormente, ambas unidades ingresaron provenientes de la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima, donde opera y controla una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran que los dos vehículos se detienen en el acotamiento del Puente de Coahuayana, alrededor de las 0 7:42 de la mañana del pasado sábado.

La policía comunitaria señala que, de acuerdo con las imágenes, la camioneta negra parecía presentar fallas mecánicas.

Sin embargo, luego de más de una hora y tras unos arreglos de varios sujetos desconocidos, el automotor funciona de nueva cuenta.

Minutos después llega una camioneta roja de la que desciende una persona, intercambia algunas palabras con los hombres que están en el lugar y dos minutos después se retira por donde llegó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Zamora, Michoacán: balean a empleado de un OXXO en presunto intento de asalto
Por distintos delitos en 11 municipios de Michoacán, aprehenden a 16 personas
Promedio diario de homicidios bajó 37% desde llegada de Sheinbaum al poder, destaca SESNSP
Dos automóviles y 3 motos escoltaron al coche explosivo previo a ataque en Coahuayana, Michoacán
Más información de la categoria
Martes de marcha y movilizaciones en la CDMX; exigen acceso libre y universal al cannabis
Donald Trump amenaza con arancel del 5% a México si no cumple con Tratado de Aguas
Promedio diario de homicidios bajó 37% desde llegada de Sheinbaum al poder, destaca SESNSP
Dos automóviles y 3 motos escoltaron al coche explosivo previo a ataque en Coahuayana, Michoacán
Comentarios