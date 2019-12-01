Dos automóviles y 3 motos escoltaron al coche explosivo previo a ataque en Coahuayana, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 08:39:37

Coahuayana, Michoacán, a 9 de diciembre 2025.- El coche explosivo con el que atacaron la Comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, el pasado 6 de diciembre fue escoltado por sujetos que viajaban en dos vehículos más, y en tres motocicletas.

Lo anterior de acuerdo con videos obtenidos por el medio EL UNIVERSAL, en los que se pueden observar las horas previas al ataque que dejó un saldo de al menos seis personas muertas y seis más lesionadas.

Según fuentes de seguridad, la camioneta negra, que posteriormente sería utilizada como coche bomba, y un automóvil sedan blanco se detuvieron alrededor de las 07:30 en el puente de Coahuayana, en la carretera costera 200, Lázaro Cárdenas- Manzanillo, en los límites entre Michoacán y Colima.

Posteriormente, ambas unidades ingresaron provenientes de la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima, donde opera y controla una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran que los dos vehículos se detienen en el acotamiento del Puente de Coahuayana, alrededor de las 0 7:42 de la mañana del pasado sábado.

La policía comunitaria señala que, de acuerdo con las imágenes, la camioneta negra parecía presentar fallas mecánicas.

Sin embargo, luego de más de una hora y tras unos arreglos de varios sujetos desconocidos, el automotor funciona de nueva cuenta.

Minutos después llega una camioneta roja de la que desciende una persona, intercambia algunas palabras con los hombres que están en el lugar y dos minutos después se retira por donde llegó.