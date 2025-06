Dos alcaldesas asesinadas en un año y el gobierno no reacciona: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 17 de junio de 2025. El diputado priista, Memo Valencia, condenó el asesinato de la presidenta municipal de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza, así como el de su esposo, ocurridos la mañana de este martes.

Envió también su solidaridad a la familia, amigos y habitantes de este municipio afectado por la inseguridad y el crimen organizado. Desde su curul en el Congreso del Estado, el también dirigente estatal del PRI, insistió en la necesidad de no callar ante la ola de violencia que azota a Michoacán.

Memo Valencia se dijo preocupado porque no solo es una autoridad municipal más la que es asesinada en la entidad, es también una mujer, y bajo ninguna circunstancia se debe guardar silencio.

Martha Laura Mendoza es la segunda alcaldesa, después de Yolanda Sánchez Figueroa de Cotija, a quienes les han arrebatado la vida en el lapso de un año.

“Quisiera reafirmar mi solidaridad para con el pueblo de Tepalcatepec, mis paisanos que hoy pierden a su presidenta municipal, y pues es la sexta autoridad municipal que muere en esta administración aún restan dos años y me preocupa mucho porque no solo es una autoridad municipal es una mujer y no podemos bajo ninguna circunstancia quedarnos callados ante la indignación porque que hagan eso a una mujer. Creo que duele el doble”, mencionó.

Exhortó a sus pares a la autoprotección, debido a que en la administración estatal no hay una estrategia clara de combate a la criminalidad.

“Esto está cada día peor y no veo, no veo alguna estrategia de seguridad concreta para que se pueda resolver, en Sinaloa llevan varios meses de intervención federal y están cada día peor así que cuidémonos todos”, afirmó.

Indicó también que con el homicidio de la alcaldesa, Martha Laura Mendoza, son seis los ediles asesinados durante la presente administración estatal, y es el segundo crimen en menos de un mes, luego de recordar a Salvador Bastida, presidente municipal de Tacámbaro ultimado hace 11 días.

“Ya van con ella, desafortunadamente, seis alcaldes asesinados en este gobierno, y bueno, pues esos son los temas que deberíamos de discutir, es indignante, es condenable el riesgo en el que viven las autoridades municipales, ha superado totalmente la posibilidad de sorprendernos, incluso”, lamentó.

El diputado local recordó finalmente que, tan solo el día de ayer, lunes, Michoacán fue el segundo estado más violento del país por debajo de Guanajuato, con 10 ejecuciones, y exhortó a los legisladores michoacanos a hablar de estos temas de seguridad que interesan a todos los ciudadanos por igual, sin colores partidistas, “tenemos que hablar de esos problemas y ver cómo los vamos a resolver”, dijo.