Desplazados de Apatzingán tienen mucho temor de retornar a sus localidades: Sandra Garibay 

Morelia, Michoacán, a 6 de agosto del 2025.- Alrededor del 70 por ciento de la población de comunidades como El Guayabo, municipio de Apatzingán, continúan desplazadas por la violencia, señaló la diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel.

"La gente tiene mucho temor por tal, no está tan fácil de que se regresen, ya hay unas Bases de Operaciones Interinstitucionales que el gobierno implementó, entonces la gente está esperando, porque dicen a ver si se van a quedar porque después se van y continúa el tema igual, entonces eso es lo que está esperando la ciudadanía un poquito de tiempo porque tienen mucho temor", narró la diputada.

Apuntó que, por el momento, solo han retornado en su mayoría hombres para reactivar el trabajo en sus cosechas, principalmente de limón.

La legisladora morenista por el distrito de Apatzingán, indicó que,tras los hechos violentos que las familias atestiguaron,no existe la confianza suficiente por parte de los ciudadanos de retornar a sus localidades de origen.

Garibay Esquivel agregó que al retorno de los desplazados les espera un panorama complicado, debido a que la gran mayoría de sus casas presentan daños en los techos y paredes de lámina.

"Las viviendas están destruidas, también nos vamos a meter, y enfocarnos más adelantito en ver ese tema, porque ahorita como ha estado la situación, pues de nada sirve que arreglemos un techo de lámina que mañana va a estar igual", indicó la morenista quien recordó que son al menos 5 las localidades con desplazamiento forzado por la violencia.