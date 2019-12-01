Dan de baja a 25 elementos de seguridad por diversos delitos en Campeche

Campeche, Campeche, a 6 de agosto de 2025.- La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Campeche, Marcela Muñoz Martínez, dio a conocer que fueron dados de baja 25 elementos por diversos delitos, entre ellos acoso sexual contra sus compañeras, consumo de sustancias ilícitas y extorsión a los ciudadanos.

Fue a través de un video en sus redes sociales que la funcionaria informó sobre la depuración de la policía, debido a incumplimientos graves a los reglamentos y valores de la institución.

Según los detalles que ofreció Muñoz Martínez, dicha decisión “fue resultado de investigaciones rigurosas en el área de Asuntos Internos, seguimiento en la Comisión de Honor y Justicia, respeto a los derechos de cada uno de los investigados, y en algunos casos denuncias ciudadanas debidamente documentadas”.

“Estas bajas son la muestra de que en Campeche no ocultamos los problemas los enfrentamos de frente y damos la cara. No barremos lo malo bajo el tapete, lo transparentamos con la gente y lo más importante estas bajas nos hará más fuertes” aseveró.