Dan de baja a 25 elementos de seguridad por diversos delitos en Campeche

Dan de baja a 25 elementos de seguridad por diversos delitos en Campeche
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Agosto de 2025 a las 21:26:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Campeche, Campeche, a 6 de agosto de 2025.- La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Campeche, Marcela Muñoz Martínez, dio a conocer que fueron dados de baja 25 elementos por diversos delitos, entre ellos acoso sexual contra sus compañeras, consumo de sustancias ilícitas y extorsión a los ciudadanos.

Fue a través de un video en sus redes sociales que la funcionaria informó sobre la depuración de la policía, debido a incumplimientos graves a los reglamentos y valores de la institución.

Según los detalles que ofreció Muñoz Martínez, dicha decisión “fue resultado de investigaciones rigurosas en el área de Asuntos Internos, seguimiento en la Comisión de Honor y Justicia, respeto a los derechos de cada uno de los investigados, y en algunos casos denuncias ciudadanas debidamente documentadas”.

“Estas bajas son la muestra de que en Campeche no ocultamos los problemas los enfrentamos de frente y damos la cara. No barremos lo malo bajo el tapete, lo transparentamos con la gente y lo más importante estas bajas nos hará más fuertes” aseveró.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Colectivo Nacional de No Más Presos Inocentes se manifestó en las salas penales de Ciudad Judicial en CDMX; exigen la revisión de casos de personas inocentes recluidas 
Dos sujetos roban con violencia camión con cargamento de aguacate en la autopista Siglo XXI 
Dan de baja a 25 elementos de seguridad por diversos delitos en Campeche
Desarticulan célula delictiva "Los Alfas" en Toluca, Edomex; rescatan a dos secuestrados y hallan cadáver en pozo
Más información de la categoria
Desarticulan célula delictiva "Los Alfas" en Toluca, Edomex; rescatan a dos secuestrados y hallan cadáver en pozo
¡Lo dejaron escapar! GN traiciona operativo clave contra máximo líder de Jalisco: Dos agentes murieron
Capo trae el infierno a Morelia y Tzitzio, Michoacán: Instala campos de entrenamiento y laboratorios, y está detrás de fatales asaltos, extorsión y homicidios
Desplazados de Apatzingán tienen mucho temor de retornar a sus localidades: Sandra Garibay 
Comentarios