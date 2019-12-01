Por deuda de mil pesos de su padrastro, prestamistas secuestran y le quitan la vida a un niño de 5 años en el Estado de México

Los Reyes La Paz, Estado de México, a 6 de agosto de 2025.- El pasado 28 de julio, prestamistas privaron de la libertad a un niño de 5 años en la colonia Ejidal El Pino, identificado como Fernandito, esto en represalia contra su padrastro, ya que, se comenta, les debía mil pesos. Siete días duró el secuestro hasta que el día 4 de agosto, Fernandito fue encontrado muerto entre bolsas de basura, en Los Reyes La Paz, Estado de México.

Vecinos del niño aseguraron que desde el pasado 28 de julio los prestamistas acudieron a su vivienda, en la cual, sustrajeron al niño, diciéndole al padrastro y a la madre que hasta que pagaran el préstamo de mil pesos, se lo iban a regresar. Desde ese día Fernandito quedó secuestrado, recibiendo malos tratos, y según los vecinos, siendo tratado como “un animalito”.

“El padrastro y la mamá pidieron un préstamo con esta señora, y como no lo podían pagar, vinieron por el niño hasta su casa y se lo quitaron. Le dijeron que no se lo iban a regresar hasta que no pagaran el adeudo que tenían con esas personas”, comentaron testigos.

“Aquí lo maltrataban mucho las personas que lo tenían. Le pegaban, lo trataban como un perro, porque lo tenían amarrado, le aventaban la comida al piso y lo obligaban a comerla así. Lo tenían como un animalito. Luego lo bañaban en el lavadero con agua fría”, agregaron.

A pesar de haber denunciado, afirman las autoridades hicieron caso omiso.

“Esto ocurrió el lunes. Vinieron las patrullas por un escrito que ya se había metido desde días antes. Vecinos, conocidos de aquí, ya habían metido un escrito diciendo que tenían aquí a un niño que era suyo, que se lo habían arrebatado a su mamá. No se hizo nada… del DIF no les hicieron caso y las mandaron a que fueran a Fiscalía, que buscaran por otros medios. Esos días fueron cruciales… No se logró hacer nada hasta el día lunes, cuando lograron presionar a la policía para que viniera. Entraron al domicilio y fue entonces que vieron que el cuerpecito del niño ya estaba muerto. Pero eso ya tenía días”, indicaron los vecinos.

Por estos actos, se encuentran tres personas detenidas, de las cuales no han sido revelados ninguno de sus datos, se espera que este caso siga el curso de la ley, y haya pronta justicia por la muerte de este niño.