Desarticulan célula delictiva "Los Alfas" en Toluca, Edomex; rescatan a dos secuestrados y hallan cadáver en pozo

Toluca, Mex., a 6 de agosto de 2025.- En una operación conjunta derivada de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, autoridades federales, estatales y municipales lograron la captura de 27 presuntos integrantes de la célula criminal “Los Alfas”, vinculada a un grupo delictivo originario de Jalisco y con fuerte presencia en el Valle de Toluca. La célula operaba con violencia extrema y estaba implicada en delitos como extorsión, homicidio, secuestro, robo con violencia y narcomenudeo.

Durante las acciones operativas, fue rescatado un par de personas que se encontraban secuestradas, y en un dramático hallazgo, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un pozo en una vivienda de Zinacantepec. La víctima había sido reportada como desaparecida desde el 23 de julio.

Entre los detenidos destaca Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, presunto líder de la célula y considerado objetivo prioritario. Se trata de un exagente de seguridad pública en Michoacán, señalado como generador de violencia en la zona. Su captura ocurrió cuando viajaba junto a otros dos individuos en un vehículo con estupefacientes.

La investigación inició tras la detención de Nélida Alejandra “N”, pareja sentimental de “El Alfa”, acusada de encubrimiento, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes. Su domicilio, que ya había sido asegurado en marzo en relación con otro caso de secuestro, fue clave para ubicar la red criminal.

En dos inmuebles, uno en Toluca y otro en la localidad de San Luis Mextepec, fueron detenidos 26 personas más, entre ellas tres menores de edad, quienes fueron internados en centros de justicia juvenil. En el operativo también fueron aseguradas armas de fuego, droga, ropa táctica y vehículos robados o con alteraciones, que utilizaban para encubrir sus actividades.

Las autoridades investigan a los presuntos integrantes de Los Alfas por su posible implicación en homicidios de rivales, secuestros y una ola de extorsiones en contra de comerciantes del Valle de Toluca. Asimismo, el homicidio del hombre hallado en el pozo se atribuye, preliminarmente, a miembros de esta misma red delictiva.

Los adultos detenidos fueron ingresados al Penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez y los menores, al Centro de Internamiento Quinta del Bosque, mientras se resuelve su situación jurídica. Las investigaciones continúan bajo la premisa de que se trata de una de las organizaciones criminales más activas en esta región del Estado de México.