Pierde la vida sacerdote al ser arrastrado por la corriente de un arroyo en San Juan Evangelista, Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Agosto de 2025 a las 20:27:36
San Juan Evangelista, Veracruz, a 6 de agosto de 2025.- El sacerdote Edgardo Camilo Antonio, de la diócesis de San Andrés Tuxtla, perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente de un arroyo en el municipio de San Juan Evangelista.

De acuerdo a información de las autoridades, aproximadamente a las 03:00 horas, recibieron el reporte de que una camioneta había sido arrastrada por el agua, por lo que acudieron al lugar para iniciar las labores de búsqueda y rescate.

En el sitio estuvieron trabajando elementos de Protección Civil de San Juan Evangelista, además de personal de la Policía Municipal, quienes lograron salvar la vida de tres acompañantes más.

Según las primeras indagatorias, el sacerdote había realizado un viaje al sur de Veracruz, con la finalidad de visitar a  su familia en Nuevo Ixcaltlán, pero cuando iba de regreso, su camioneta jalada por la creciente del arroyo La Pita.

Tras 10 horas de labores para el rescate, finalmente lograron sacar el cuerpo sin vida del agua.

A través de redes sociales, la diócesis de San Andrés Tuxtla, así como los feligreses han expresado sus condolencias ante la pérdida del sacerdote.

