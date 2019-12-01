Director de Policía Municipal de Celaya respalda incremento salarial y pide más elementos para fortalecer la seguridad

Celaya, Guanajuato, a 27 de agosto 2025.- El director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, expresó ante la Comisión de Recursos Humanos que el incremento salarial a los elementos operativos es fundamental para atraer nuevos reclutas y garantizar mejores condiciones de seguridad para la ciudadanía.

“Desde que llegué a la Dirección manifesté la necesidad de contar con un salario digno para los policías. Celaya es el segundo municipio más grande de Guanajuato y estaba en el lugar 17 en cuestión salarial. Eso no es justo”, señaló.

El mando policial recalcó que el objetivo no es solo mejorar las percepciones de quienes integran la corporación, sino también fortalecer la plantilla. “Necesitamos incrementar el número de efectivos. No estoy aceptando recontrataciones, quiero elementos nuevos, capacitados desde la academia y con la formación profesional necesaria”, subrayó.

Asimismo, destacó que la disciplina y la capacitación son parte de su exigencia diaria, pero que estas deben ir de la mano con beneficios para el personal. “Soy muy estricto con los elementos, les exijo compromiso, pero también exijo que se les dé lo justo. Trabajan todos los días con menos efectivos de los que teníamos al inicio, y aun así cumplen. El incremento salarial es lo mínimo que merecen”, enfatizó.

Cajero Reyes concluyó que la seguridad es un tema prioritario para el desarrollo de Celaya. “Si no hay seguridad, no hay desarrollo. Este incremento busca dignificar a la policía y atraer a nuevos elementos para que la ciudad tenga la seguridad que merece”, finalizó.