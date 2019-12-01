Dictan prisión preventiva a Hernán "N", presunto líder criminal y ex secretario de seguridad de Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 07:18:23

Tabasco, 20 de septiembre de 2025.- Un juez de Control de la Región Nueve dictó prisión preventiva contra Hernán "N", exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, durante una audiencia celebrada el 19 de septiembre

El acusado es identificado por autoridades como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, participó en la audiencia de manera virtual desde el penal de máxima seguridad de "El Altiplano".

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez determinó la medida cautelar mientras se define su situación jurídica.

El exfuncionario también es conocido por los alias “el Abuelo” y “Comandante H”. Las autoridades lo señalan por presunta asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco, entidad donde fue designado como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en diciembre de 2019.

Su nombramiento se realizó durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.