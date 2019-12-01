Dictan prisión preventiva a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 08:39:26

Almoloya de Juárez, Estado de México, a 10 de diciembre 2025.- Un juez federal dictó prisión preventiva justificada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su probable responsabilidad en el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

Tras una audiencia de 14 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, la togada María Jazmín Ambriz López ordenó que Duarte Jáquez se quede recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

En la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó 120 datos de pruebas que sostienen la hipótesis de que el ex mandatario estatal hizo mal uso de al menos 73 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Hacienda de la entidad.

Se dio a conocer que será el próximo sábado 13 de diciembre a las 13:00 horas cuando se decida en audiencia si se vincula o no a proceso al ex gobernador de Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el pasado 8 de diciembre César Duarte fue detenido por segunda ocasión “por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.