Diciembre, el mes más mortal de 2025 para policías y militares en Michoacán; 11 perdieron la vida

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 22:00:00

Morelia, Mich., a 11 de enero de 2026.- Diciembre de 2025 cerró como el mes con mayor número de asesinatos de policías y militares en Michoacán; tan solo en un hecho, seis policías comunitarios quedaron hechos pedazos luego de la explosión de un carro bomba en el municipio costero de Coahuayana.

Los casos

Tan solo el 6 de diciembre en dos hechos, 9 policías, tres federales y seis comunitarios, perdieron la vida; en Aguililla, tres elementos fueron asesinados tras un violento altercado ocurrido en el cuartel de la Guardia Nacional conocido como Tepalcuatitla, en la zona de La Higuera de la Virgen.

Todo indica que fue bajo los influjos de las drogas o el estrés propio de vivir en la zona de alto peligro por la presencia de grupos criminales, lo que provocó que un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, intentara desertar y quiso abandonar las instalaciones castrenses portando su arma de cargo.

Al ser detectado por sus compañeros de guardia, abrió fuego en su contra para enseguida huir.

En el sitio murieron el Guardia Nacional José Manuel C., y el militar Víctor Manuel., mientras que otros dos uniformados resultaron heridos y fueron trasladados por aire a la 43/a Zona Militar de Apatzingán.

Posteriormente, por la gravedad de sus heridas, el Cabo Juan Miguel H., fue canalizado a un hospital militar en la Ciudad de México, donde falleció.

Pero el hecho más grave ocurrió ese mismo día en el municipio de Coahuayana, cuando por la mañana se registró la explosión de un carro bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria.

El hecho ocurrió poco antes de las 12:00 horas, cuando estalló un vehículo cargado con explosivos a un costado de la Policía Comunitaria del lugar.

En el lugar perdieron la vida seis elementos de esta corporación policial comunitaria cuyos cuerpos quedaron destrozados y algunas partes en los techos de láminas metálicas de casas y comercios.

El martes 9 de diciembre en Cotija, la Fiscalía General del Estado confirmó que tres personas, una de ellas policía municipal, murieron tras un enfrentamiento con un grupo armado.

El lunes 22 de diciembre en Apatzingán, sujetos fuertemente armados atacaron a balazos a una mujer policía que se encontraba de descanso; la agente resultó gravemente herida y fue trasladada a a la clínica del ISSSTE, donde momentos después pereció. La víctima fue identificada como Rita D., de 46 años de edad.

Cabe destacar que diciembre fue el mes con más elementos militares y de seguridad pública federal, estatal, municipal y comunitarios, que perdieron la vida a manos casi todo del crimen organizado.