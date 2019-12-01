Dan último adiós a policías caídos en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 20:41:30

Zamora, Michoacán, a 11 de enero de 2026.- Autoridades de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zamora llevaron a cabo un homenaje póstumo para recordar a los tres policías asesinados el 10 de enero.

El evento se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, con la presencia de autoridades locales, familiares y compañeros de los uniformados.

Sobre el particular se informó que compañeros de los policías Luis Manuel Mendoza Montalvo, Roberto Alfredo Bravo García e Israel Reyes Castillo, dieron el último pase de lista.

Durante la ceremonia, el presidente municipal y el secretario de Seguridad Pública expresaron su condena ante el asesinato de los oficiales y destacaron la importancia de reflexionar sobre la creciente violencia que afecta a la comunidad.

El ataque ocurrió en la colonia Jardines de Catedral, donde los policías realizaban un recorrido de vigilancia. Cuando fueron emboscados por individuos en otro vehículo; dos de los oficiales fallecieron en el lugar, mientras que Mendoza Montalvo fue trasladado al hospital, donde posteriormente perdió la vida.

Tras el homenaje, los cuerpos de los policías fueron llevados al panteón municipal para su sepultura.