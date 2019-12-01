Mantiene la CNPC protocolos preventivos y de atención ante el frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal

Ciudad de México, a 11 de enero de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las autoridades federales, estatales y municipales continúan con la aplicación de protocolos preventivos y de atención a la población en todo el país, ante los efectos del Frente Frío número 27 y la Segunda Tormenta Invernal, con el objetivo de proteger a la ciudadanía.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre el 11 y 12 de enero se registraron lluvias significativas en Tacotalpa, Tabasco, donde se acumularon 116 milímetros, y en Pichucalco, Chiapas, con 113 milímetros. No obstante, se precisó que los niveles de los cuerpos de agua permanecen dentro de rangos seguros.

En cuanto a las condiciones de viento, la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) reportó rachas de hasta 102.6 kilómetros por hora en Bahía Norte, Veracruz, mientras que la Secretaría de Marina registró velocidades similares, de 102.1 kilómetros por hora, en la zona de Laguna Verde.

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se tiene registro de personas lesionadas ni fallecidas derivado de estos fenómenos meteorológicos. En Chiapas, personal de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre el río Pichucalco, el cual continúa dentro de su cauce normal. En el norte del país, el monitoreo se concentra en Chihuahua, por la presencia de aguanieve en San Francisco del Oro, y en Durango, donde se reporta nieve en el municipio de Tepehuanes, a fin de garantizar la seguridad vial.

En Nuevo León, se da seguimiento a la caída de nieve en el Cerro del Potosí, en el municipio de Galeana, mientras que cuadrillas especializadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizan labores para restablecer el servicio eléctrico en el municipio de Santiago.

Por otro lado, en Ciudad Madero, Tamaulipas, autoridades municipales retiraron oportunamente anuncios publicitarios dañados por las fuertes rachas de viento, permitiendo la pronta normalización de la circulación. En Cunduacán, Tabasco, se atiende a 15 viviendas que presentaron afectaciones por ingreso de agua en patios.

En Veracruz, se llevan a cabo trabajos de atención en 12 municipios afectados por lluvias y granizo, incluyendo la reparación de techos y el desazolve de vialidades. Asimismo, la CFE atiende interrupciones en el suministro eléctrico, mientras que Protección Civil de Santiago Tuxtla mantiene vigilancia constante del río Tepango y diversos vados, los cuales permanecen bajo control.

En Zacatecas, los municipios de Zacatecas y Guadalupe restablecieron la movilidad tras la limpieza de nieve en calles y carreteras, realizada por brigadas locales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que durante el inicio de la semana continuarán las lluvias intensas a puntuales torrenciales. Para lunes y martes se prevén acumulados de entre 150 y 250 milímetros en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, en Veracruz, con una disminución gradual de las precipitaciones a partir del miércoles.

Ante este panorama, la CNPC mantiene una vigilancia constante en las zonas de mayor riesgo y refuerza las acciones preventivas, además de exhortar a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales @CNPCmx y @conaguamx.