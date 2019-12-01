Homicidio nocturno sacude a Uruapan, Michoacán; irrumpen en vivienda y acribillan a joven en su propio patio

Homicidio nocturno sacude a Uruapan, Michoacán; irrumpen en vivienda y acribillan a joven en su propio patio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 23:44:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Mich., a 11 de enero de 2026.— El terror volvió a apoderarse de Uruapan la noche de este domingo, cuando sujetos armados irrumpieron violentamente en un domicilio de la colonia Luis Martínez Villicaña y ejecutaron a balazos a un joven, cuyo cuerpo quedó tendido en el patio de la vivienda.

La calma nocturna fue rota por detonaciones de arma de fuego, lo que desató una movilización de la Policía Municipal tras recibirse el reporte de una persona gravemente herida en la calle Circuito del Pino, esquina con Hermanos Flores Magón. Al arribar al sitio, los uniformados y paramédicos se encontraron con una escena brutal: un hombre de aproximadamente 25 años de edad, yacía boca arriba, ya sin signos vitales, con múltiples impactos de bala.

De acuerdo con los primeros informes, los agresores ingresaron directamente al inmueble y dispararon a quemarropa antes de huir, dejando tras de sí un rastro de violencia y miedo entre los vecinos. La zona fue acordonada de inmediato mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán iniciaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocido y su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera que sea identificado y reclamado por sus familiares en las próximas horas.

El móvil del crimen sigue siendo un misterio. Las autoridades no han confirmado si se trató de un ataque directo, un ajuste de cuentas o un hecho vinculado a la violencia que continúa golpeando a la región. Las investigaciones continúan, mientras Uruapan suma otro episodio sangriento a su ya larga lista de homicidios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Carrera mortal en Apatzingán, Michoacán: motociclistas juegan con la muerte y un menor pierde la vida en accidente; otro está herido
Homicidio nocturno sacude a Uruapan, Michoacán; irrumpen en vivienda y acribillan a joven en su propio patio
Abandona sacerdote de Guerrero su lugar de residencia por amenazas de grupos delictivos
Ataque armado en la zona Diamante de Acapulco, deja una mujer sin vida y un hombre lesionado
Más información de la categoria
Cambia horario de la mañanera del Gobierno de México de este lunes; dialogarán con el secretario de Estado de EU
Diciembre, el mes más mortal de 2025 para policías y militares en Michoacán; 11 perdieron la vida
Mantiene la CNPC protocolos preventivos y de atención ante el frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal
Dan último adiós a policías caídos en Zamora, Michoacán
Comentarios