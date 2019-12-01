Homicidio nocturno sacude a Uruapan, Michoacán; irrumpen en vivienda y acribillan a joven en su propio patio

Uruapan, Mich., a 11 de enero de 2026.— El terror volvió a apoderarse de Uruapan la noche de este domingo, cuando sujetos armados irrumpieron violentamente en un domicilio de la colonia Luis Martínez Villicaña y ejecutaron a balazos a un joven, cuyo cuerpo quedó tendido en el patio de la vivienda.

La calma nocturna fue rota por detonaciones de arma de fuego, lo que desató una movilización de la Policía Municipal tras recibirse el reporte de una persona gravemente herida en la calle Circuito del Pino, esquina con Hermanos Flores Magón. Al arribar al sitio, los uniformados y paramédicos se encontraron con una escena brutal: un hombre de aproximadamente 25 años de edad, yacía boca arriba, ya sin signos vitales, con múltiples impactos de bala.

De acuerdo con los primeros informes, los agresores ingresaron directamente al inmueble y dispararon a quemarropa antes de huir, dejando tras de sí un rastro de violencia y miedo entre los vecinos. La zona fue acordonada de inmediato mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán iniciaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocido y su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera que sea identificado y reclamado por sus familiares en las próximas horas.

El móvil del crimen sigue siendo un misterio. Las autoridades no han confirmado si se trató de un ataque directo, un ajuste de cuentas o un hecho vinculado a la violencia que continúa golpeando a la región. Las investigaciones continúan, mientras Uruapan suma otro episodio sangriento a su ya larga lista de homicidios.