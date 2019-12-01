Abandona sacerdote de Guerrero su lugar de residencia por amenazas de grupos delictivos

Chilpancingo, Guerrero, a 11 de enero de 2026.- El presidente del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, se vio obligado a abandonar su lugar de residencia en el estado de Guerrero tras recibir amenazas de muerte presuntamente emitidas por grupos del crimen organizado.

Conocido popularmente como el Padre Fili, el religioso dio a conocer su situación a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, donde expuso que enfrenta un proceso de desplazamiento forzado y solicitó apoyo para poder sostenerse económicamente.

En su mensaje señaló: “Sólo en circunstancias especiales les pido públicamente su apoyo. Ahora, en esta situación de desplazamiento, muchas cosas esenciales para la vida diaria en este lugar son necesarias adquirir, además de no tener los ingresos ordinarios de estipendios de misas. Así que les solicito respetuosamente y con mucha pena su apoyo”.

El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, confirmó los hechos y explicó que el sacerdote ha participado activamente en labores de mediación y acompañamiento social, lo que lo ha colocado en una situación de alto riesgo. “El padre Filiberto, como otros sacerdotes, se ha involucrado mucho en la búsqueda de la reconciliación entre grupos y en el acompañamiento de quienes no tienen voz, y eso tiene consecuencias, ya que existen amenazas directas e incluso, aun con escoltas, el riesgo sigue siendo alto”, expresó.

El jerarca católico reiteró que los religiosos que trabajan de manera directa en procesos de paz, reconciliación y atención a víctimas de la violencia quedan expuestos a contextos sumamente peligrosos.

De acuerdo con la información, el grupo criminal conocido como Los Ardillos, con presencia en la región Centro del estado, sería el responsable de las amenazas. Cabe recordar que en octubre de 2025, en el municipio de Zumpango, fue asesinado el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada.

Asimismo, se recordó que el Padre Filiberto Velázquez Florencio fue víctima de un atentado el 10 de octubre de 2023, cuando al salir de una reunión en la Normal Rural de Ayotzinapa, durante la noche, su vehículo fue atacado a balazos, por lo que tuvo que abandonarlo y refugiarse nuevamente en las instalaciones de la escuela.

Finalmente, el obispo confirmó que el sacerdote fue trasladado a otra entidad del país como medida de protección y que se le solicitó mantener un bajo perfil. “No queremos más mártires, queremos sacerdotes vivos que sigan ayudando”, subrayó.