Ataque armado en la zona Diamante de Acapulco, deja una mujer sin vida y un hombre lesionado

Acapulco, Guerrero, a 11 de enero de 2026.- Un ataque armado ocurrido la tarde de este domingo en un restaurante situado sobre el bulevar de las Naciones, en la zona Diamante de Acapulco, dejó como saldo una mujer sin vida y un hombre lesionado. Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, a la altura de la colonia La Poza.

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes resguardaron el área mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes. El hombre herido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En un hecho distinto, pero ocurrido horas antes, la noche del sábado, sujetos desconocidos abandonaron restos humanos de tres hombres sobre la avenida Costera Las Palmas. Los cuerpos, desmembrados y envueltos en bolsas negras, fueron localizados en la parte posterior del antiguo complejo comercial La Isla, a unos metros del mismo bulevar, también en la zona Diamante.

Los restos fueron levantados por las autoridades y trasladados al Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo el proceso de identificación de las víctimas.