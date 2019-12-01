Detienen y vinculan a proceso a “El Zorro”, líder criminal generador de violencia en la zona Laja-Bajío

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 18:45:51

Guanajuato, Guanajuato, a 24 de octubre de 2025.– La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) logró que Víctor Guadalupe “N”, alias “El Zorro” o “El Lobo”, identificado como líder de un grupo criminal responsable de múltiples hechos violentos en la región Laja-Bajío, permanezca en prisión preventiva tras ser vinculado a proceso penal.

El aseguramiento del presunto líder delincuencial fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, quienes lograron ubicarlo en el municipio de Villagrán. Durante la intervención, los agentes aseguraron armas de fuego de alto calibre, cartuchos útiles y artefactos poncha llantas, materiales utilizados para cometer delitos y obstaculizar las labores de seguridad.

De acuerdo con la investigación de la FGEG, Víctor Guadalupe “N” cuenta con un amplio historial delictivo y se le relaciona con delitos de robo de vehículo, extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio y secuestro, además de mantener vínculos con hechos violentos registrados recientemente en Salamanca y municipios cercanos.

El Ministerio Público integró las pruebas suficientes que permitieron al Juez vincularlo a proceso penal, garantizando que responda por los delitos que se le atribuyen.