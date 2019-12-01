Detienen y vinculan a proceso a “El Zorro”, líder criminal generador de violencia en la zona Laja-Bajío

Detienen y vinculan a proceso a “El Zorro”, líder criminal generador de violencia en la zona Laja-Bajío
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 18:45:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guanajuato, Guanajuato, a 24 de octubre de 2025.– La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) logró que Víctor Guadalupe “N”, alias “El Zorro” o “El Lobo”, identificado como líder de un grupo criminal responsable de múltiples hechos violentos en la región Laja-Bajío, permanezca en prisión preventiva tras ser vinculado a proceso penal.

El aseguramiento del presunto líder delincuencial fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, quienes lograron ubicarlo en el municipio de Villagrán. Durante la intervención, los agentes aseguraron armas de fuego de alto calibre, cartuchos útiles y artefactos poncha llantas, materiales utilizados para cometer delitos y obstaculizar las labores de seguridad.

De acuerdo con la investigación de la FGEG, Víctor Guadalupe “N” cuenta con un amplio historial delictivo y se le relaciona con delitos de robo de vehículo, extorsión, privación ilegal de la libertad, homicidio y secuestro, además de mantener vínculos con hechos violentos registrados recientemente en Salamanca y municipios cercanos.

El Ministerio Público integró las pruebas suficientes que permitieron al Juez vincularlo a proceso penal, garantizando que responda por los delitos que se le atribuyen.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Lázaro Cardenas, Michoacán, hallan cadáver de hombre reportado como desaparecido 
Muere motociclista tras accidentarse en la Salida a Quiroga de Morelia, Michoacán
Blindaje Apatzingán: detienen a 3 presuntos extorsionadores
Detienen y vinculan a proceso a “El Zorro”, líder criminal generador de violencia en la zona Laja-Bajío
Más información de la categoria
En Lázaro Cardenas, Michoacán, hallan cadáver de hombre reportado como desaparecido 
Muere motociclista tras accidentarse en la Salida a Quiroga de Morelia, Michoacán
Blindaje Apatzingán: detienen a 3 presuntos extorsionadores
En lo que va del 2025, han fallecido 90 mujeres por cáncer de mama en Querétaro; prevención es indispensable
Comentarios