Detienen en Tarandacuao a hombre acusado de asesinar a su hijo y atacar a su esposa

Tarandacuao, Guanajuato, a 16 agosto a 2025.- Daniel “N” fue detenido por agentes de Investigación Criminal tras ser señalado como el presunto responsable de asesinar a su hijo Santiago, de 9 años, y dejar gravemente herida a su esposa durante una brutal agresión ocurrida la noche del 12 de agosto en este municipio.

La captura se realizó sobre la calle 16 de Septiembre, donde los elementos cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. El sujeto enfrenta cargos por homicidio en razón de parentesco y tentativa de feminicidio, delitos que mantienen conmocionada a la comunidad.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la tragedia se registró en un domicilio ubicado en el Camino a San Juan de Dios. Presuntamente, el hombre, bajo los efectos del alcohol, inició una discusión familiar que derivó en el ataque. Armado con un machete, hirió mortalmente a su hijo en el abdomen y lesionó a su pareja en la cabeza.

Vecinos que escucharon los gritos solicitaron apoyo a través de los números de emergencia. Paramédicos trasladaron a las víctimas a un hospital, pero el menor falleció mientras recibía atención médica. La madre continúa hospitalizada en estado crítico.

La Fiscalía General del Estado informó que el detenido ya fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien en los próximos días definirá su situación jurídica. A través de un comunicado, la institución refrendó su compromiso con la justicia: “Los agresores que atenten contra niños, niñas y mujeres enfrentarán todo el peso de la ley”.

Este crimen ha generado gran indignación social y llevó al gobierno municipal a externar sus condolencias a la familia, así como a condenar públicamente la violencia que terminó con la vida del menor.