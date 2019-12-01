Detienen en Oaxaca a mujer por disparar contra la casa de su padre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 08:47:26

Oaxaca, Oaxaca, 28 de enero del 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca dio a conocer la detención de una mujer por su presunta responsabilidad en los delitos de daños a la propiedad, disparo de arma de fuego y ataque peligroso.

De acuerdo con la autoridad, elementos de seguridad del estado ejecutaron una orden de aprehensión contra la sospechosa, identificada como M.S.M.H., tras una agresión cometida en agravio de su propio padre.

La carpeta de investigación señala que “el 1 de diciembre de 2025, la víctima arribó a su domicilio cuando observó un vehículo de color gris, del cual descendió su hija junto con un hombre, asegurando que la mujer realizó detonaciones de arma de fuego hacia el domicilio y posteriormente hacia el vehículo, ocasionando daños”, detallaron las autoridades.

Tras las investigaciones correspondientes, la Fiscalía del Estado, a través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, reunió los elementos probatorios necesarios para solicitar y obtener la orden de aprehensión.