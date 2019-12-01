Detienen en Monterrey a un hondureño que intentó robarse un camión de pan

Detienen en Monterrey a un hondureño que intentó robarse un camión de pan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 20:27:01
Monterrey, Nuevo León, a 26 de agosto de 2025.- Un hombre de origen hondureño, fue aprehendido por policías de Monterrey, después de que intentara robarse un camión de la empresa Bimbo.

De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento,  los hechos ocurrieron en la avenida Fidel Velázquez y Península, en la colonia Mitras Norte, donde los policías municipales se encontraban realizando un recorrido de vigilancia, cuando el chofer les camión empezó a hacerles señas.

Ante esta situación, realizaron un monitoreo a través de las cámaras de seguridad del C4, y comenzaron a seguir el vehículo para ver qué era lo que sucedía.

Al alcanzar la unidad, se dieron cuenta que de copiloto iba un hombre que no portaba uniforme de la empresa, por lo que al entrevistar al conductor, este les indicó que el sujeto se había subido y le pedía que se orillara, además de que se bajara, porque le quitaría toda la mercancía y al ver a los elementos policiacos, les pidió apoyo.

El sujeto, quien fue identificado como Jacobo “M”, de 52 años de edad, fue llevado ante el Ministerio Público, donde determinarán su situación jurídica.

 

