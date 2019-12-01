Balean a tres en Apatzingán, Michoacán; dos resultaron heridos y uno falleció

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 19:11:44
Apatzingán, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital de esta ciudad resultaron dos hombres y una mujer los cuales fueron atacados a balazos en calles de la colonia Palmira de esta ciudad; uno murió.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Lorenzo M., de 24 años y José María M., de 49 años, así como María de Los Ángeles “N”, los cuales fueron trasladados a un hospital.

Es de mencionar que Lorenzo feneció cuando era ingresado al área de urgencias, hechos que ya son investigados.

