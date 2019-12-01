Detienen en el Estado de México a presunto homicida vinculado a célula delictiva

Toluca, Mex., a 15 de agosto de 2025.- En un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, autoridades detuvieron a un hombre de 30 años de edad, señalado por el delito de homicidio calificado y relacionado con diversas investigaciones por crímenes de alto impacto en varias entidades del país.

La acción se llevó a cabo en la calle 12 de la colonia San Pablo CTM, en Santiago Teyahualco, Estado de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y autoridades mexiquenses, participaron en el despliegue.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría vinculado a una célula criminal dedicada a la venta y distribución de drogas, así como a delitos como homicidio, extorsión y despojo de propiedades, operando en la Ciudad de México y en los estados de Morelos, México y Guerrero.

Las autoridades confirmaron que el sujeto cuenta con cinco carpetas de investigación abiertas: una por feminicidio en 2024; otra por delitos contra la salud en 2023; y tres más en 2025 por extorsión y asociación delictuosa, delincuencia organizada y narcomenudeo.

Tras su detención, se le notificó la orden judicial en su contra y fue trasladado a un centro penitenciario de la Ciudad de México, donde quedará a disposición de la autoridad correspondiente.