Detienen en el AICM a presunto operador financiero de organización delictiva jalisciense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 17:11:49

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2025.- Autoridades federales detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Óscar “N”, señalado como principal operador financiero de un grupo delictivo originado en Jalisco.

El hombre fue arrestado tras arribar de un vuelo procedente de Barcelona, España, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

De acuerdo con las investigaciones, está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las indagatorias apuntan a que habría movido recursos a través de la compra de propiedades y empresas relacionadas con la industria tequilera y ganadera.

Tras su detención, Óscar “N” quedó a disposición de un agente del Ministerio Público, que definirá su situación legal en las próximas horas.