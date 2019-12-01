Detienen en Edomex a presunto integrante de célula criminal vinculado a homicidio y feminicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 14:00:41

Tultepec, Estado de México, 15 de agosto del 2025.- Un hombre de 30 años de edad fue arrestado en la colonia San Pablo CTM, en la comunidad de Santiago Teyahualco, municipio de Tultepec, Estado de México, acusado de homicidio calificado.

La captura se realizó tras labores de investigación y seguimiento a diversas carpetas abiertas en su contra.

De acuerdo con información ministerial, el detenido sería miembro de un grupo criminal dedicado a la venta y distribución de drogas, así como a homicidios, extorsiones y despojo de inmuebles en distintas zonas de la Ciudad de México, Morelos, Estado de México y Guerrero.

Las autoridades señalan que también está relacionado con cinco investigaciones adicionales: un feminicidio ocurrido en 2024, delitos contra la salud en 2023 y, este año, tres casos por extorsión, delincuencia organizada y narcomenudeo.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a un centro penitenciario en la Ciudad de México, donde quedará a disposición del juez que lo requiere.