Detienen en Coahuayana, Michoacán a presunto responsable de violación, en agravio de su prima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 15:44:34
Coalcomán, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Juan Carlos “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violación agravada, cometido en perjuicio de su prima, en el municipio de Coahuayana, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en datos de prueba recabados en la investigación,  se establece que el 21 de septiembre de 2024, la víctima, de 12 años, se encontraba en su habitación cuando su primo ingresó y, aprovechando que no había nadie más, la atacó sexualmente. 

Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía Regional de Coalcomán, que integró la Carpeta de Investigación y, tras establecer la posible participación de Juan Carlos “N”, solicitó una orden de aprehensión en su contra, misma que otorgó la autoridad judicial. 

El investigado fue detenido y presentado ante el Juez de Control que en próximas horas habrá de resolver su situación jurídica.

