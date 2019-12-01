Detienen en Chiapas a ex policía de Tabasco señalado como líder criminal en la zona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 08:40:16

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 30 de octubre del 2025.- Elementos de fuerzas federales y estatales detuvieron en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Leonardo “N”, identificado como líder regional de un grupo delictivo y ex policía del estado de Tabasco, señalado por su presunta participación en actividades de extorsión, secuestro y narcomenudeo.

De acuerdo con primeros reportes, la captura ocurrió durante un operativo de patrullaje en la colonia Bienestar Social, donde agentes que realizaban recorridos identificaron al sospechoso y le marcaron el alto.

Su detención se derivó de una serie de investigaciones que permitieron ubicar su zona de movilidad en la capital chiapaneca.

El hombre, de 55 años, era buscado por su presunta relación con un grupo criminal que opera en el sureste del país y que ha sido vinculado con hechos de violencia recientes en Tabasco y Chiapas. Durante el operativo también se aseguraron diversos objetos, cuyo contenido no fue detallado.

Leonardo “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.