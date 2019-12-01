Detienen en cateo a "El Satánico” por delitos contra la salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 08:50:04

Querétaro, Querétaro, a 9 de julio 2026.- Estupefacientes, dinero en efectivo, equipos utilizados para el manejo de numerario y un inmueble intervenido asegurado, fue el resultado de un cateo que realizó personal de la Fiscalía General de Querétaro.

Como parte de las acciones permanentes de la estrategia Sinergia por Querétaro, la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Presidentes, en el municipio de Querétaro, derivada de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Durante la diligencia, realizada por personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, fueron asegurados dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes, un DVR, una identificación oficial, así como metanfetamina y diversas armas de aire comprimido.

Durante la diligencia fueron localizados diversos objetos vinculados con las actividades que presuntamente se desarrollaban en el inmueble, entre ellos artículos aparentemente utilizados para prácticas de carácter ritual, los cuales fueron asegurados como indicios y serán objeto de análisis como parte de las investigaciones correspondientes.

En esta acción fue detenido Marco Antonio “N”, alias “El Satánico”, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Además, el inmueble quedó asegurado por esta Fiscalía. Durante el operativo también fueron resguardados dos perros y cuatro loros verdes, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para garantizar su bienestar y atención.

La Fiscalía General del Estado continuará con los actos de investigación para fortalecer la carpeta de investigación y determinar la posible participación de otras personas relacionadas con estos hechos.