Aprehende la Policía Morelia a dos presuntos secuestradores

Aprehende la Policía Morelia a dos presuntos secuestradores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 08:19:56
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Morelia, Michoacán, a 9 de julio 2026.- Luego de que fueran señalados por una joven a la cual presuntamente mantenían privada ilegalmente de su libertad, un par de sujetos fueron aprehendidos por la Policía Morelia.

Sobre el caso se refirió que una joven de 18 años, se habría escapado del lugar en el que la mantenían privada ilegalmente de su libertad.

Acto seguido solicitó auxilio por lo que elementos de la Policía Morelia implementaron un operativo en la colonia López Mateos.

Acto seguido se logró detener a dos sujetos a los que la joven selló como los presuntos responsables de secuestrarla.

Finalmente los requeridos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los efectos de ley.

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