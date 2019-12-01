Ondas tropicales favorecerán lluvias en casi todo México

Ondas tropicales favorecerán lluvias en casi todo México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 07:30:48
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Ciudad de México, a 9 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que  circulaciones ciclónicas en combinación con las ondas tropicales 16 y 17 mantendrán las condiciones para lluvias puntuales intensas en Jalisco, Veracruz y Tabasco; puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Además, se prevén lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todas acompañadas con descargas eléctricas.

En contraparte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera; mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en zonas del norte y noreste de la República Mexicana y península de Yucatán.

Igualmente, prevalecerá  la onda de calor en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, iniciando a partir de hoy en Michoacán y Oaxaca, y con ambiente extremadamente caluroso en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora.

Por otra parte, en  el Valle de México se espera ambiente cálido en la mayor parte de la región y caluroso en el suroeste del Estado de México, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el norte del Edomex, con probabilidad de descargas eléctricas y granizo.

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