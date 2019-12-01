Detienen a viuda e hija de ex líder criminal de Tláhuac: Heredó a su familia su negocio delictivo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 14:09:51

Ciudad de México, a 8 de septiembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), capturó a María de los Ángeles “N” y Samantha “N”, viuda e hija, respectivamente, de Felipe de Jesús, ex líder de un grupo criminal de Tláhuac, que falleció en 2017.

Según información oficial, tras la muerte del sujeto conocido como “El Ojos”, su esposa pasó a ser la dirigente del Cártel de Tláhuac, grupo que se enfrenta con La Unión Tepito y Los Rodolfos, por el control de la capital mexicana.

Por su parte, la hija, mejor conocida como “Sam”, ha fungido como operadora financiera y presunta responsable de la comercialización y distribución de drogas en la zona, de acuerdo con las autoridades.

Amabas sospechosas fueron detenidas el pasado 7 de septiembre en Pachuca, Hidalgo, desde donde fueron trasladadas a la CDMX para ser ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La viuda e hija de ‘El Ojos‘ son señaladas del delito de asociación delictuosa, por hechos ocurridos en diciembre de 2020 y desde 2024 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina ofrecía una recompensa por su localización o detención.