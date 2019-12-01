Detienen a venezolano armado con fusil, cartuchos y estupefacientes, en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 18:41:33

Apatzingán, Mich., a 25 de septiembre de 2025.– La violencia en Tierra Caliente sumó un capítulo inesperado: un ciudadano venezolano fue detenido por fuerzas de seguridad mexicanas mientras deambulaba por caminos de terracería en la localidad de Loma de Los Hoyos, en el municipio de Apatzingán, armado con un fusil de alto poder y portando droga.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes sorprendieron al extranjero durante labores de patrullaje.

Lo que parecía una revisión rutinaria terminó en un serio hallazgo, al ser localizados y asegurados un fusil calibre 7.62 x 39 mm, 150 cartuchos útiles, 6 cargadores y 3 envoltorios con hierba verde y seca, al parecer marihuana

El sujeto quedó de inmediato a disposición de la autoridad competente, mientras las corporaciones desplegaron más efectivos en la zona para descartar la presencia de otros cómplices.