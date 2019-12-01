Detienen a una persona y aseguran sustancias ilícitas en Morelia, Michoacán

Detienen a una persona y aseguran sustancias ilícitas en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 15:59:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), aseguró narcótico y retuvo a  una persona.

Sobre el practicar se informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, en seguimiento a una denuncia ciudadana por la supuesta comisión de actos ilícitos en un domicilio de la calle El Sabino, colonia Los Encinos, recabó datos de prueba que fueron presentados ante el Juez de Control que obsequió la respectiva orden de cateo.

Un equipo especializado, perteneciente a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía de Morelia, se trasladó al lugar, donde se reportó el hallazgo de dos bolsas de plástico con sustancia similar a la metanfetamina, equivalente a 925 dosis.

En el inmueble se llevó a cabo la detención de José Ángel “N”, por su presunta participación en delitos contra la salud. 

El inmueble, la sustancia y el detenido fueron puestos a disposición de esta Fiscalía Especializada para continuar con las investigaciones y resolver su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En agosto, POES recupera 95 vehículos robados y se detiene a más de 2 mil personas en Querétaro
Balean a adolescente en Zamora, Michoacán, resultó herido
Golpe al crimen en Culiacán, Sinaloa: aseguran arsenal y químicos en cateo federal
Detienen a una persona y aseguran sustancias ilícitas en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Niño de 11 años muere en Houston tras “broma” de tocar el timbre y correr
Realizarán cortometraje de Esmeralda, mujer que fue sujeta a proceso penal por homicidio tras abortar de forma espontánea a su bebé producto de una agresión sexual
Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno al frente de México
Tengan cuidado con sus hijos y las redes sociales; detectan números falsos de supuestos niños españoles que piden datos personales para extorsionar
Comentarios