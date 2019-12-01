Detienen a una persona y aseguran sustancias ilícitas en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 15:59:12

Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), aseguró narcótico y retuvo a una persona.

Sobre el practicar se informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, en seguimiento a una denuncia ciudadana por la supuesta comisión de actos ilícitos en un domicilio de la calle El Sabino, colonia Los Encinos, recabó datos de prueba que fueron presentados ante el Juez de Control que obsequió la respectiva orden de cateo.

Un equipo especializado, perteneciente a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía de Morelia, se trasladó al lugar, donde se reportó el hallazgo de dos bolsas de plástico con sustancia similar a la metanfetamina, equivalente a 925 dosis.

En el inmueble se llevó a cabo la detención de José Ángel “N”, por su presunta participación en delitos contra la salud.

El inmueble, la sustancia y el detenido fueron puestos a disposición de esta Fiscalía Especializada para continuar con las investigaciones y resolver su situación jurídica.